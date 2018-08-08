Türk Kızılayı vekaletle kurban kesim kampanyası başladı

İhtiyaç sahiplerine yönelik olarak 2007 yılından beri vekaletle kurban kesim kampanyası düzenleyen Türk Kızılayı, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla sesleniyor. Standa gelen Zengi Çiloğlan adlı bir vatandaş vekaletle kurban kesim kampanyasına destek bulundu.

Stantta açıklama yapan Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, kurban vekalet bedelinin 2018 yılında da devam ettiğini belirterek, bu yıl yurt içi için 750 TL, yurt dışı için ise 590 TL olarak belirlendiğini ifade etti. Kızılay’ın, kurban etlerini yüz binlerce mazlumun sofrasına ulaştıracağını belirten Kahraman,“Kızılay’ın ‘Kurban’da Kızılay Modeli’ sayesinde hayırseverler Kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Bu çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, et ve süt kurumu veterinerleri tarafından seçilerek kurumun modern kombinalarında vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt içinde keseceğimiz hayvanların karkas ağırlıkları yaklaşık 220-230 kilo olacak. Yurt dışındakilerin ise yaklaşık 150-175 kilo ağırlığında olacağını tahmin ediyoruz. Bütün bu operasyon neticesinde 3 bin 800 ton kurban payı elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu da birer kiloluk hesapla 3 milyon 800 bin insana ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kahraman, Kurban ibadetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Vatandaşların bankalardaki Kızılay bağış hesaplarına, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabına, 168 ücretsiz çağrı merkezine, Türk Kızılayı’nın resmi internet adresine, 75.Yıl Mah. 5347 Sk. No:10 kat:2 Yunusemre/Manisa adresindeki Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığımıza ya da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda açacağımız kampanya standımıza makbuz karşılığı vekaletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkanından da yararlanabilecekler. Manisa’nın hayırsever duyarlı halkına yapacağı katkılardan dolayı şimdiden sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.