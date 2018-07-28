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28 Temmuz 2018 12:59

Türk Kızılayı vekaletle kurban kesim kampanyası

Türk Kızılayı Salihli Şube Başkanı Yavuz Özdem, kurban vekalet bedelinin bu yıl yurt içi için 750 TL, yurt dışı için ise 590 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Türk Kızılayı vekaletle kurban kesim kampanyası

28 Temmuz 2018 12:59


İhtiyaç sahiplerine yönelik olarak 2007 yılından beri vekaletle kurban kesim kampanyası düzenleyen Türk Kızılayı, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla sesleniyor. Türk Kızılayı Salihli Şube Başkanı Yavuz Özdem, Kızılay’ın geleneksel hale gelen vekaletle kurban kesim kampanyasının 2018 yılında da devam ettiğini söyledi. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay’ın, kurban etlerini yüz binlerce mazlumun sofrasına ulaştıracağını belirten Özdem, "Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak" dedi.


Kızılay’ın "Kurban’da Kızılay Modeli" sayesinde hayırseverlerin kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebileceğini ifade eden Başkan Özdem, "Çağdaş model sayesinde veterinerler tarafından özenle seçilen kurbanlıklar, modern kombinalarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere, din görevlileri, veterinerler ve noter eşlik edecek" diye konuştu.


Kurban etlerinden elde edilecek kavurmanın, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konulacağı bilgisini veren Özdem, bu kavurma konservelerin Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı ve kurban döneminin ardından da Kızılay’ın her vekalet sahibine teşekkür belgesi göndereceğini söyledi.


Hayırseverlerin, yurt içi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 750 TL, yurt dışı kurban vekalet bedeli için 590 TL ödeyeceğini belirten Özdem, kurban vekaletlerinin farklı yollardan Kızılay’a verilebileceğini söyledi.




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