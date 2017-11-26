Türk Sağlık Sen’de yeni dönem

Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Feymi Türemiş’in emekli olmasından dolayı yeniden aday olmadığı kongrede seçime Ali Dağlıoğlu başkanlığındaki tek liste ile gidildi.

Türk Sağlık Sen Manisa Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu Taylan Plazada gerçekleştirildi. 107 delegenin bulunduğu sendikanın 6. Olağan Genel Kurulu saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığına Mustafa Köse’nin seçildiği Türk Sağlık Sen 6. Olağan Genel Kurulunda katip üyeliklere ise Mustafa Atalay ve Mehmet Ağır seçildi.

Kongre öncesi seçime tek liste olarak giren Ali Dağlıoğlu yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içinde, tüm sağlık çalışanlarının sadece üyelerimizin değil, ortak sorunlarını derleyip, toplayıp rapor halinde gerekli idare kurullarına, siyasi iradeye taleplerde bulunmak ve bundan her türlü mücadeleyi sonuna kadar üyelerimizle birlikte vermektir. Bunda önceliğimiz ülkemizin birlik ve beraberliğinin ve bütünlüğünü bu hassasiyetlere dikkat ederek hizmet sunmaktır. Bizim taleplerimizin başında öncelikle yapılan idari atamalarında Yenikapı ruhuna uygun olarak yapılmasını arz ve talep ediyoruz. Bir diğer husus yıpranma payı uzun süreden beridir meclisin gündemindedir. Sağlık çalışanları için olmazsa olmaz olan yıpranma payının bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde ve yasal düzenleme yapılarak geçmişe dönük yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca emeklilikte büyük önem arz eden ek göstergelerin yükseltilmesini talep ediyoruz. Sağlıkta şiddete maruz kalan ve bu şekilde görevleri başında vefat eden tüm sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet diliyorum ve sağlıkta şiddete karşı caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Umarım bundan sonra sadece sağlıkta değil hiçbir kamu kuruluşunda şiddete maruz kalan olmaz. Bundan sonraki süreçte tüm üyelerimizle birlikte, birlik ve beraberlik içinde sendikal mücadelemizi devam ettireceğiz.”

“Başımızın hep dik olması bizim gurur kaynağımızdır”

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan ve emekli olduğu için yeniden aday olmayan mevcut başkan Feymi Türemiş, “Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız diye çıktığımız bu yolda kurulduğumuz günden bugüne geçen çeyrek asırda başımızın hep dik olması bizim en önemli gurur kaynağımızdır. Cennet vatan Türkiyemizin son birkaç yılda yaşadığı derin bunalımlar, parçalanması için yapılan ve ihanet zincirinin halkaları olan, baktığımızda sivil toplum örgütlerinin Türkiye için vazgeçilmez olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Bunları düşündüğümüzde şükürler olsun ki Türkiye Kamu Sen’liyiz, Türk Sağlık Sen’liyiz. 28 Şubat’tan, 15 Temmuz’a, çözüm sürecinden toplu görüşmelere kadar duruşumuz hep aynı, inancımız tam, tavrımız cesur ve yüreklice kararımız ise hep doğrudan ve ülkemizden yana olmuştur” dedi.

“Sendikalarımızın bizim ağacımızın dalları”

MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk ise, “Sendikalarımız bizim ağacımızın dallarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bir gövdeyse, sendikalar da bunun dallarıdır. Bir tek bir bütünüz. Bir ve beraber olmak zorundayız. Hele hele Türkiye’nin bu zor sürecinde bu sancılı topraklarda birbirimize daha çok ihtiyacımız var. Teşkilatlanma çok önemlidir. Teşkilatlanma Türk devletlerinin kurulmasında en önemli özelliğidir Türklerin. Bu teşkilatlar beraber çalıştığı sürece nasıl devletler kuruyorsa ters çalıştığı zaman da devletlerin yıkılmasına sebep olur. Bu anlamda rahmetli Başbuğumuzun da dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber milliyetçi Türkiye’yi kuracağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin önemli bir darboğazdan geçtiğini kaydeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ise, “Bu darboğazdan geçerken sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemi çok farklı. Burada Manisa’daki Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın da durduğu yer, konumlandığı yer çok önemli. bu yüzden Türk Sağlık Sen’in de yeniden yapılanması, yeniden bir araya gelmesi, yeniden tekrar ayağa kalkması çok önemli. Bu kongrenin önem ve anlamı çok farklı. O yüzden ben de özellikle önem veriyorum. Birlik olalım, bir araya gelerek, yan yana gelerek ve safları sıklaştırarak yeniden çözüm üretileceğine inancım sonsuzdur” diyerek, eski başkanlar Rıtvan Mutlu ve Feymi Türemiş’e yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edip, yeni yönetime de başarılar diledi.

Ali Dağlıoğlu başkanlığında sendikanın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: “İrfan Çelikkanat, Aydın Akagündüz, Ahmet Ali Karakaya, Mustafa Elmas, Hayri Tercan, Yavuz Yiğit.”

Asiye Sevgim Yapıcı, Ali İndibay ve Okan Karasu’nun Denetleme kurulunda yer aldığı kongrede Disiplin Kurulu üyeliklerinde Berrin Erdinç Yalçın, Fikret Daşkın ve Mahmut Duyum,sendikanın üst kurul delegeliklerinde ise Ali Dağlıoğlu, İrfan Çelikkanat, Aydın Akagündüz ve Ahmet Ali Karakaya yer aldı.

Kongreye bir dönem Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcılığı ve uzun yıllar Manisa şube başkanlığı yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Kamu Sen İl Temsilcisi Bekir Dağıstan, Türk Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Mustafa Köse, Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Atıcı, MHP Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçe başkanları, Kamu Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve delegeler katıldı.