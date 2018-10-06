Türk Sağlık Sen'den zam fırsatçılarına tepki

Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi istişare toplantısı yapıldı. Salihli ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Ümit Turhan, Kenan Karaçam ve Mustafa Köse, Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi Başkanı Ali Dağlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve sendika üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi Başkanı Ali Dağlıoğlu, sağlıkta şiddetin önlenmesi adına yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Turhan ise konuşmasında sağlıkçıların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. AK Parti, MHP ve CHP'nin gündeme getirdiği ek gösterge ile ilgili Türkiye Kamu Sen olarak yaptıkları çalışmayı tamamladıklarını kaydeden Turhan, “Önümüzdeki süreç içerisinde siyasi partililer ile bunu paylaşacağız. Burada en önemli konu hizmetlisinden doktoruna kadar kademeli ek gösterge gösterilmesi gerekir. Bu olmadığı takdirde sadece bir kısma ek gösterge verilmesi insanları ayrıştıracak ve bizleri memnun etmeyecek” diye konuştu.

En büyük sorunlarından birinin liyakat olduğunu ve göreve liyakatli kişilerin getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Turhan, “15 Temmuz belası, liyakat sahibi olmayan kişilerin kayırmacılıkla, adamcılıkla ya da bir cemaate mensup olmakla başımıza geldiğini, bundan ders alınması gerektiğini defalarca söyledik. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçildiği vakit bu işlerin düzeleceğini arzuladık. Şu ana kadar bekledik. Bakanlar atandı, bakan yardımcıları atandı, genel müdürler atandı. Türk Sağlık Sen'in 100 bin çalışanı var. Bu 100 bin kişi içerisinde bakan yardımcısı, müdür, başhekim, müdür yardımcısı yapacak hiç mi adam yok. Bizim arkadaşlar devletine milletine bağlı, ülkesi için gözünü kırpmadan canını verebilen insanlardan oluşuyor. Bizi neyden sakınıyorsunuz. 15 Temmuz belasında milletimizin yanındayız diyen Türkiye Kamu Sen değil miydi? Bunun bir ödülü varsa Türk Sağlık Sen çalışanlarının da mutlaka bu görevlerde yer alması gerekir” dedi.

Turhan, konuşmasının son bölümünde döviz kuru bahane edilerek yapılan zamlara karşı tepki gösterdi. Turhan şöyle devam etti: “Dolar arttı. Herkes kendine bu durumdan vazife çıkarıyor. Hiç dolarla alakası olmayan adam diyor ki dolar artış gösterdi ben de zam yaptım. Zam yaptıysan yüzde 25 arttı. Yüzde 25 arttır. Artışlara bakıyorsun. En düşük artış yapan yüzde 60, yüzde 70. Böyle fırsatçı bir grup var. Bunun da mutlaka çıkartılması lazım. Dolar yükseldiği gece kimler dolar aldığı açığa çıkması lazım. Türk milleti uyutulmamalıdır. İnsanların gözüne baka baka yalan söylenmemelidir.”

Konuşmaların ardından iş yeri temsilcilerine sertifikaları verildi.