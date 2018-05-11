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11 Mayıs 2018 10:55

Türk Telekom Selfy, Celal Bayar Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, 10 Mayıs’ta Celal Bayar Üniversitesi’ndeydi.

Türk Telekom Selfy, Celal Bayar Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

11 Mayıs 2018 10:55

‘Selfy Kampüste’ konsepti ile öğrenciler, Selfy dünyasının sunduğu zengin ve eğlenceli aktivitelerin tadını çıkardı, finaller öncesinde doyasıya eğlendi.


Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, Celal Bayar Üniversitesi’nde gençlerle buluştu. ‘Selfy Kampüste’ konseptiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gençler, finaller öncesinde Selfy dünyasının sunduğu zengin ve eğlenceli aktivitelerin tadını çıkardı.


Mobil DJ kabinde gün boyu çalan müzikle doyasıya eğlenen gençler, basket atıp frizbi oynayarak sürpriz ödüllerin sahibi oldular. Etkinlik kapsamında, sokakroportajlari.com’dan Jaki ve Kemal ile birlikte youtube fenomeni Ağır Sağlam & Kafeinsiz, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Ayrıca öğrenciler kampüste yer alan grafitili araç ile fotoğraf çektirdiler.




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