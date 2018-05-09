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09 Mayıs 2018 10:56

Türk Telekom Selfy, Celal Bayar Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor

Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, sunduğu keyifli ve özgür dünyanın coşkusunu 10 Mayıs’ta Celal Bayar Üniversitesi’ne taşıyor.

Türk Telekom Selfy, Celal Bayar Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor

09 Mayıs 2018 10:56



Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, 10 Mayıs tarihinde, Celal Bayar Üniversitesi’nde gençlerle buluşacak. ‘Selfy Kampüste’ konsepti kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde gençler, Selfy’nin eğlenceli aktivitelerinin tadını çıkaracak.



Selfy’nin eğlence dolu dünyası tüm gün sürecek


Mobil DJ kabinde gün boyu çalan müzikle doyasıya eğlenecek gençler, basket atıp frizbi oynayarak sürpriz ödüllerin sahibi olabilecekler. Etkinlik kapsamında, 15.00-16.00 saatleri arasında sokakroportajlari.com’dan Jaki ve Kemal ile birlikte youtube fenomeni Ağır Sağlam & Kafeinsiz, üniversiteli gençlerle bir araya gelecek. Ayrıca öğrenciler kampüste yer alan grafitili araç ile fotoğraf çektirebilecekler.




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