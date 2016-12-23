Türk Yıldızları TIR’ı Salihli’de

Türkiye’nin gökyüzündeki Milli Takımı olarak adlandırılan Türk Yıldızları’nın ürünlerinin satışa sunulduğu TIR, Manisa’nın Salihli ilçesi Kent Meydanı’nda ziyaretçilerini bekliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları Akrobasi ekibinin faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin satışını organize eden etkinlik TIR’ı, Türkiye turu kapsamında Salihli’ye geldi. Bugün ve yarın Salihli Kent Meydanı’nda yer alacak olan TIR’da, Türk Yıldızları akrobasi uçaklarının farklı boylarda maketleri, anahtarlık, rozet, fular, kolye, kep, bardak, şapka, kravat, tişört, pilot tulumu gibi ürünlerin satışı yapılıyor.

Lisanslı ürünlerin satışından elde edilecek olan gelirin ise Kartal Vakfı aracılığıyla şehit ailelerine bağışlanacağı öğrenildi.