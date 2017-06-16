Türkçe tabela kullanan işyerlerine ödül

Türkçenin gelişmesi ve korunması amacıyla Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hayata geçirilen, Yunusemre Belediyesinin de ortak olarak yer aldığı “Türkçemiz Kirlenmesin Projesi” devam ediyor. Proje kapsamında, "İş Yerlerimiz Türkçemize Sahip Çıkıyor" isimli yarışma düzenleyen Yunusemre Belediyesi tarafından, 01 Ocak 2016 tarihinden 14 Haziran 2017 tarihine kadar işyeri açmış ve daha önce işyerini açmış olmasına rağmen işyeri ismini Türkçe bir isimle değiştiren işletmeler arasında yapılan değerlendirmede, dereceye giren işyerlerine ödül verildi. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, “Maalesef son yıllarda Türkçemiz ile ilgili ciddi anlamda yozlaşma ve bozulma söz konusudur. Neredeyse insanımız Türkçe kelime kullanmaktan vazgeçiyor. Özellikle gençlerimizin yoğunlukla kullandığı sosyal medyada Türkçemizi ciddi anlamda tahrip edilmekte ve Türkçe kelimeler tam anlamıyla kullanılmaz durumdadır. Kendi ülkemizde sanki yabancı ülkede yaşıyor gibiyiz. Buna çözüm üretmek amacıyla Yunusemre Belediyemiz ve Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz aracılığıyla böyle güzel bir projeye hep birlikte imza attık. Aslında çok garip, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ve insanımızın büyük bir kısmının Türkçe konuştuğu bir ülkede Türkçe kelimelerinin daha çok kullanılmasıyla ilgili çalışma yapmak gerçekten nasıl izah edilir, bilmiyorum ama bu proje gerçekten hem esnaflarımız adına hem de Manisa’da okullarımızda Türkçenin kullanılmasıyla ilgili bir farkındalık ortaya çıkardı” dedi.

Dilin önemine vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise “Bir milletin var oluşunda 3 tane temel öğe varsa bir tanesi dildir, biri dindir biri de vatandır diye düşünüyorum. Diliniz yoksa gelecek nesillere ya da devletin, ülkenin, milletin geleceğine güvenle bakmanız mümkün değil” diye konuştu.

“Bunların şiddetle derhal düzeltilmesi lazım”

İsmini taşıdıkları Yunus Emre’nin sözünü hatırlatarak konuşmasına devam eden Çerçi, “Bir hocamız şöyle ifade etmişti; ‘Biz ondan hem dilimizi, hem dinimizi öğrendik’ Böyle bir yüce şahsiyetin mirasını taşıyoruz. Türkçeyi en güzel şekilde 700-800 sene önce kullanmış bir şahsiyetin torunları olarak bu dile ihanet etmemeliyiz. Millet olarak üzerimizden atamadığımız bir kompleksimiz var. Sanki iş yerlerinde böyle süslü yabancı kelimeler kullanıldığında iş yeri daha mı cazip hale geliyor, daha mı çok iş yapacağız? Böyle kompleksimiz var. Telaffuzu bile zor kelimelerle iş yeri isimleri koymuş vatandaşlarımız. Bunların şiddetle derhal düzeltilmesi lazım. Bunun yolu belki de devlet olarak yeni bir kültürel hamle olabilir. Cumhurbaşkanımız Türkçe yılı ilan etti. Onun da derdi ve sancısı var bu konuda. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Söz konusu devletin ve milletin geleceği ise biz Yunusemre Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Tören sonunda dereceye giren işletme sahiplerine hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Yunusemre Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ödül törenine, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akış, işletme sahipleri, belediye personeli ve Milli Eğitim Ar-Ge birimi çalışanları katıldı.