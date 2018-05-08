Ligi (TBL) play-off çeyrek final ikinci maçında Bursaspor Durmazlar, deplasmanda konuk olduğu Akhisar Belediye’yi 83-69 mağlup etti. Seride durumu 2-0’a getiren Bursaspor Durmazlar, yarı finale yükseldi.

Akhisar Belediye Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayan ve Fatih Arslanoğlu’nun baş hakemliğini yaptığı müsabakanın ilk periyodunu 26-14 üstün tamamlayan Bursaspor, devreyi 45-36 önde bitirdi. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyarak skoru 66-53’e getiren konuk ekip Bursaspor, karşılaşmayı 83-69 kazandı. 5 Mayıs günü Bursa Atatürk Spor Salonu’ndaki ilk karşılaşmayı da 84-58 kazanan Bursaspor Durmazlar seride durumu 2-0’a getirerek, yarı final oynamaya hak kazandı. Bursaspor Durmazlar, yarı finalde Bahçeşehir Koleji’nin rakibi oldu.