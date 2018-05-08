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08 Mayıs 2018 21:54

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off: Akhisar Belediye: 69 - Bursaspor Durmazlar: 83

Türkiye Basketbol 1.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off: Akhisar Belediye: 69 - Bursaspor Durmazlar: 83

08 Mayıs 2018 21:54

Ligi (TBL) play-off çeyrek final ikinci maçında Bursaspor Durmazlar, deplasmanda konuk olduğu Akhisar Belediye’yi 83-69 mağlup etti. Seride durumu 2-0’a getiren Bursaspor Durmazlar, yarı finale yükseldi.


Akhisar Belediye Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayan ve Fatih Arslanoğlu’nun baş hakemliğini yaptığı müsabakanın ilk periyodunu 26-14 üstün tamamlayan Bursaspor, devreyi 45-36 önde bitirdi. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyarak skoru 66-53’e getiren konuk ekip Bursaspor, karşılaşmayı 83-69 kazandı. 5 Mayıs günü Bursa Atatürk Spor Salonu’ndaki ilk karşılaşmayı da 84-58 kazanan Bursaspor Durmazlar seride durumu 2-0’a getirerek, yarı final oynamaya hak kazandı. Bursaspor Durmazlar, yarı finalde Bahçeşehir Koleji’nin rakibi oldu.




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