Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi: Akhisar Bld.: 79 - Antalyaspor: 68

Ligi’nin 24. haftasında Akhisar Belediyespor sahasında Antalyaspor’u 79-68 yenerek son 5 maçını da kazandı.

Akhisar Belediyespor’da koç Serhat Yapıcı ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen yeni koç Ali Uruk ile çıktığı 5 maçı da kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor ilk periyodu 21-19 önde kapattı. İkinci periyotta eşit skorla sonuçlansa da ev sahibi ekip ilk periyotta elde ettiği 2 sayı farkla ilk devreyi 38-36 önde kapattı. Üçüncü Periyotta yine ev sahibinin üstünlüğü ile geçilirken bu üstünlüğünü son periyotta da korudu ve karşılaşmadan ev sahibi ekip 79-68 üstün ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmada Akhisar Belediyersporlu Reginald Tavon Holmes 25 sayı ile skorer oyuncu olurken, Antalyaspor’dan C. Leslie Jr 24 sayı ile takımının en skorer oyuncusu ve 11 ribaund ile oyunun en skoreri oldu. 8’inci sıraya yükselen Akhisar Belediyespor bu galibiyetle puanını 37’ye çıkarırken 4’üncü sıradaki Antalyaspor ise 41 puanda kaldı.

Akhisar Belediyespor gelecek hafta ligde Bahçeşehir Koleji’nin konuğu olurken Antalyaspor ise evinde Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Basketbol takımını konuk edecek.