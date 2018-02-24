Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 20:48

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi: Akhisar Bld.: 79 - Antalyaspor: 68

Türkiye Erkekler Basketbol 1.

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi: Akhisar Bld.: 79 - Antalyaspor: 68

24 Şubat 2018 20:48

Ligi’nin 24. haftasında Akhisar Belediyespor sahasında Antalyaspor’u 79-68 yenerek son 5 maçını da kazandı.


Akhisar Belediyespor’da koç Serhat Yapıcı ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen yeni koç Ali Uruk ile çıktığı 5 maçı da kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor ilk periyodu 21-19 önde kapattı. İkinci periyotta eşit skorla sonuçlansa da ev sahibi ekip ilk periyotta elde ettiği 2 sayı farkla ilk devreyi 38-36 önde kapattı. Üçüncü Periyotta yine ev sahibinin üstünlüğü ile geçilirken bu üstünlüğünü son periyotta da korudu ve karşılaşmadan ev sahibi ekip 79-68 üstün ayrılan taraf oldu.


Karşılaşmada Akhisar Belediyersporlu Reginald Tavon Holmes 25 sayı ile skorer oyuncu olurken, Antalyaspor’dan C. Leslie Jr 24 sayı ile takımının en skorer oyuncusu ve 11 ribaund ile oyunun en skoreri oldu. 8’inci sıraya yükselen Akhisar Belediyespor bu galibiyetle puanını 37’ye çıkarırken 4’üncü sıradaki Antalyaspor ise 41 puanda kaldı.


Akhisar Belediyespor gelecek hafta ligde Bahçeşehir Koleji’nin konuğu olurken Antalyaspor ise evinde Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Basketbol takımını konuk edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
12
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    11°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç