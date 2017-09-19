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19 Eylül 2017 10:32

Türkiye liglerinde gol yemeyen tek takım Turgutluspor

TFF 3.

Türkiye liglerinde gol yemeyen tek takım Turgutluspor

19 Eylül 2017 10:32

Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, lige iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 3 haftası geride kalan ligde kalesini gole kapatabilen tek profesyonel Türk takımı oldu.


Süper Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig’de mücadele veren 126 takım arasında gol yemeyen tek takım olan Turgutluspor, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Kalesini adeta gole kapatan Turgutluspor’da kaleci Ömer Faruk Karaman, 270 dakikadır gol yemezken, savunma oyuncuları da rakip forvetlere geçit vermiyor. 3 haftada 7 puan toplayan ve kalesini kırmızı-siyahlılar, ligde 2. sırada yer alıyor.




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