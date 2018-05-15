Türkiye’de bir ilk olan güneş enerjili akıllı atık toplama sistemi

Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla atılan geri dönüştürülebilir madde karşılığında vatandaşlara bir kalem hediye edilecek.

Şehzadeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen güneş enerjili akıllı geri dönüşüm kutusu projesinin tanıtımı yapıldı. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yüze 60’lık hibe desteği almaya hak kazanan proje kapsamında 7 adet güneş enerjili akıllı atık toplama kutusu ilçenin faklı noktalarına yerleştirildi.

Şehzadeler Belediyesi Türkiye’de bir ilk olan güneş enerjili akıllı atık toplama sistemini tanıttı. Şehzadeler ilçesinde 7 farklı noktaya akıllı atık toplama kutularından monte edildiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak Türkiye’de ilk defa olacak olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Geri dönüşüm insan ve çevre açısından son derece önemlidir. Kazanılabilir atıkların geri dönüşüm kutularına atılmasını teşvik etmek amacı ile bugün ilçemizin 7 farklı noktasına güneş enerjisi ile çalışan geri dönüşüm kutularını yerleştiriyoruz. Bu cihazlarımız üzerindeki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretebiliyor. Diğer bir özelliği, üzerindeki aparat sayesinde cep telefonu şarj edilebilecek. Geri dönüşüm makinelerimizin üzerinde atık piller için bir bölüm var, ayrıca atık bitkisel yağların toplanabileceği bir bölüm, kağıt toplama için plastik, cam ve metal atıklar için bir bölüm mevcut. Cihazımıza plastik, metal ve cam şişeler atıldığında makinenin belirlediği bir puan var ve puan sayesinde geri dönüşüm maddelerini atan vatandaşlarımıza kalem hediye edecek. Buradan tüm vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Metal, cam ve plastik şişeleri çöpe değil bu geri dönüşüm kutularına atalım ve karşılığında da bir adet hediye kalemimizden alın. Bu sayede hem bir kalem sahibi oluruz hem de doğaya, çevreye ve tüm insanların sağlığına da katkıda bulunmuş oluruz. Bu geri dönüşüm makinelerini ilçemizde Sultan Parkı, Tarzan Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Alaybey Camii yanı, Şemsiyeli Sokak, Zafer Ünal Parkı ve Ertuğrul Dayıoğlu parkına yerleştirdik. Tüm vatandaşlarımız bu 7 noktaya geri dönüştürülebilir maddeleri götürüp atabilirler. Bu cihazlarımızın toplam maliyeti 144 bin 550 lira olup Zafer Kalkınma Ajansı’na yapmış olduğumuz proje ile bu bedelin yüzde 60’ı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmıştır” dedi.

Geri dönüşüme destek sağlayacak olan cihazlar vatandaşlar tarafından da beğeni topladı.