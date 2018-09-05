600 litre ile 60 dönüm tarla ilaçlayan makine, yüz yüz verim sağlaması ile dikkat çekiyor.

MCBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) MCBÜ Teknokent ve Agrotek işbirliğiyle, ESS Electrostatic ve Protec Solutions firmaların destekleriyle ilaçlamada ve yakıtta büyük tasarruf sağlayacak Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrostatik ilaçlama makinesi geliştirildi. Elektrostatik ilaçlama makinesi lansmanı MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü Teknokent’te yapıldı. Konvansiyonel ilaç makinesine göre böcek ve bitki hastalığı kontrolünü ciddi derecede artıracak makine, uygulanan kimyasalların miktarını, ilaç ve su miktarını önemli ölçüde azaltacak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, bu çalışmanın Manisa ve ülke tarımı açısından önemli olacağını belirtti.

Agrotek İlaçlama Makineleri Pazarlama Müdürü Gökhan Paçacı ise kalıntı miktarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve çevreye olan etkilerin azaltılması amacıyla bu makinenin yapıldığını belirtti. Paçacı, şöyle devam etti:

"Ortaya çıkan makinede bitki doğal olarak kendini toprakladığı için eksiğini toprağa bırakıyor. Ve artı yükle kalıyor. Bizim burada yaptığımız atmak istediğimiz ilaçlı suyun içine elektrik vererek eksi olmasını sağlamak. Eksi olduğu zaman fiziksel bir kanun gereği artı ve eksi birbirini çekiyor. Bu yüzden attığımı ilaç miktarının tamamı direk bitkinin üzerine yapışıyor. Nereye atmak istiyorsanız onun üzerine yüzde 100 kaplama sağlıyorsunuz. Konvansiyonel makinelerde attığımız ilacın yaklaşık yüzde 20’si bitkiye ulaşıyor. Yüzde 80’i havaya uçuyor. Diğer yerleri gidiyor tam hedefe ulaştıramıyoruz. Burada hedefe ulaştırdığımız ilaç miktarı konvansiyonel ilaç makinesine göre daha yüksek. Yaklaşık bin 400 volt elektrik var sistemde ama amberi düşük minimum 12 mini amberle çalışıyoruz. İnsanları etkilemeyecek sadece ufak bir çarpma etkisi oluşturabilecek bir şiddette. Özellikle organiklerde kullanılacak. Çünkü organik ürünlerde kullanılan ilaçlar baya pahalı. Orada çok büyük bir faydası oluyor. Ürünü direk ilaç verdiğimiz için hem ürünün gelişimini artırıyor, hem çevreye olan etkisini azaltıyor. Normal konvansiyonel makinelerde 600 litre ile 1 dönüm arazi ilaçlanırken, bu makine ile 60 dönüm alan ilaçlanıyor. Yani yüzde 100 verim elde ediyoruz.”

Konuşmaların ardından firma yetkilileri Vali Güvençer ve protokol üyelerine makinenin tanıtımını gerçekleştirdi.

Lansman toplantısına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Ticaret ve Sanayi Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk katıldı.