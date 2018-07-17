Türkiye’yi karış karış geziyorlar

gezisini Ulubey Kanyonuyla meşhur Uşak ilinde gerçekleştirdi.

MAFOD üyeleri, ’Işığın izinde Türkiye’ fotoğraf projesine devam ediyor. Geçtiğimiz şubat ayında projenin ilk sergisiyle 12 şehirden 72 fotoğrafı sanatseverlerin beğenisine sunan MAFOD üyeleri, ’Işığın izinde Türkiye’ fotoğraf projesine hafta sonu Uşak ile devam etti. Şehzadeler Belediyesinin araç ve şoför desteğiyle Uşak’a giden fotoğraf severler, Taşyaran Vadisi, Ulubey Kanyonu, Blandus Antik Kenti ve Clandras Köprüsü’nü fotoğrafladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, “Hafızalarımıza kazınmış her fotoğraf, zamanı sonsuzlaştıran, ‘an’ı zamansızlaştıran bellek arşivini oluşturur. Her gecen yıl gelişen ve değişen ülkemizin tarihi, kültürel, coğrafi ve ekonomik belge arşivi niteliğinde planladığımız ve 2 yıldır sürdürdüğümüz ’Işığın izinde Türkiye’ fotoğraf projemizin 43. durağı ’İlkler şehri’ Uşak oldu. Taşyaran Vadisi, Ulubey Kanyonu, Blandus Antik Kenti ve Clandras köprüsü’nde zamanı dondurduk. ’Işığın izinde Türkiye’ fotoğraf projemizi sürdürmemizde destekleriyle güç veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.