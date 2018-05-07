Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 13:08

Tuvalet için ayrıldı, dağda kayboldu

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde bulunan Türkmen Şelalesi’ne arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden 21 yaşındaki genç, tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla uzaklaştıktan sonra yönünü kaybetti.

Tuvalet için ayrıldı, dağda kayboldu

07 Mayıs 2018 13:08

Dağlık bölgede kaybolan genç, 6 saat sonra bulundu.


İlginç olay dün akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Emre Denli, arkadaşlarıyla birlikte Yuntdağı’nda Türkmen Şelalesi’ne gitti. Burada arkadaşlarıyla vakit geçiren Denli, bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için yanlarından ayrıldı. Karanlık sebebiyle yolunu kaybeden Emre Denli kayboldu. Denli’nin uzun bir süre geri dönmemesi üzerine arkadaşları onu aramaya çıktı. Aramalar sonucu Denli’yi bulamayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalarda jandarmanın iz süren köpekleri de yer aldı. Emre Denli, kaybolduğu yerin 800 metre uzağında dağlık arazide saat 04.00 sıralarında bulundu. Büyük korku yaşayan Emre Denli’nin ailesi ve arkadaşları, buluşma anında sevinç gözyaşları döktü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç