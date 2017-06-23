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23 Haziran 2017 14:09

U-11’lerde şampiyon Soma 301 Karaelmasspor

Halil Onultmak adına düzenlenen A.

U-11’lerde şampiyon Soma 301 Karaelmasspor

23 Haziran 2017 14:09

Yıldırım Spor, Akhisar Belediye Spor, Karabulut Spor, Soma Zaferspor ve 301 Karaelmas Spor’un yer aldığı 2016/2017 Futbol Sezonu Manisa U-11 Liginde şampiyon Soma 301 Karaelmas Spor oldu.


Akhisar’da düzenlenen turnuvada şampiyon olan Soma 301 Karaelmasspor şampiyonluk kupasını Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Manisa Futbol İl Temsilcisi Erol Timur ve Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkanı Şevket Şahin’in elinden aldı. Soma Bülent Ecevit Parkı’ndaki Halı Saha Tesislerinde düzenlenen şampiyonluk törenine minik futbolcuların aileleri de katıldı.


Soma 301 Karaelmasspor Kulübü Başkanı Levent Analı henüz 4 aylık bir kulüp olmalarına rağmen il çapında düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaşmanın kendileri açısından büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek sporcularını, ailelerini ve kulüp yönetimini tebrik etti. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Manisa Futbol İl Temsilcisi Erol Timur ise Soma 301 Karaelmasspor’un kısa süre içerisinde önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayarak tebrik etti.




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