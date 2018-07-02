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02 Temmuz 2018 16:22

Ücretsiz voleybol kursuna yoğun ilgi

Sporun her alanında başarı hedefleyen Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, "İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları" projesi kapsamında açtığı voleybol kursuna gençler yoğun yoğun ilgi gösteriyor.

Ücretsiz voleybol kursuna yoğun ilgi

02 Temmuz 2018 16:22


Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları" projesi çerçevesinde 22 branşta açılan ücretsiz spor kursları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu’nda devam ediyor. Kurslar arasında en çok ilgiyi gören voleybol branşında yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerinde öğrenciler hafta içi her gün antrenörleri eşliğinde uygulamalı çalışma yapıyor. Yaz tatilini dolu dolu geçiren öğrenciler bir yandan da fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor.




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