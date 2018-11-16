Uçurtmanın kuyruğu Salihli'de sahnelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından 2018 yılı için hazırlanan 'Uçurtmanın Kuyruğu' adlı tiyatro oyunu, Salihlili tiyatro severlerle buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Savaş Dinçel'in yazdığı 'Uçurtmanın Kuyruğu' adlı oyunu, Salihli Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda sahneledi. Oyunu Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz yönetti, Batuhan Nil ve Harun Ovagülü de sahneyi paylaştı. 70 dakika süren tek perdelik oyunda, baba baskısıyla büyümüş olan bir adamın, babasının ölümü ardından intihar etmeye karar vermişken, çocukluğu ve gençliğiyle yüzleşmesini, diğer kişiliğiyle çatışıp yeni bir kimliğe bürünüşünü anlatıldı. Salonu dolduran tiyatro severler iki karakter arasındaki çatışmalar ve komik olaylar esnasında zaman zaman güldü, zaman zaman hüzünlendi. Oyunun sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılınç oyuncuları tebrik etti ve seyirciler adına çiçek takdiminde bulundu.