Uçurumdan düşen kadın kurtarılamadı

Olay, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yörük Mahallesi’nde ikamet eden Y.E. (34), eşi Hülya. E. (31) ve oğulları ile birlikte, kendilerine ait arabayla gezintiye çıktı. Ada tarla mevkiinde mola veren aileden anne Hülya E., bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki uçurumdan aşağı düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Genç anne düştüğü uçurumdan Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan anne Hülya E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hülya E.’nin eşi Y.E. ise gözaltına alındı.