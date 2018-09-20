İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi: Akhisarspor: 0 - Krasnodar: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Akhisarspor, sahasında Rus ekibi Krasnodar’ı ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Akhisarspor, sahasında Rus ekibi Krasnodar'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Claesson'un ara pasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Ari'nin müsait pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.


15. dakikada Krasnodar atağında rakiplerinden tek tek sıyrılan Wanderson'un ceza yayının içinden yerden vuruşunda top kaleci Fatih'in ellerinde kaldı.


22. dakikada Akhisarspor kontratağında Güray'ın sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası dışı sağ çaprazda Vrsajevic'in gelişine şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.


23. dakikada sağ kanattan Regattin'in ortaladığı topa Seleznyov, penaltı noktası yakınlarında kontrol ettikten sonra sert vurdu, meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.


26. dakikada Krasnodar atağında Kabore'nin yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Claesson'un sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1


42. dakikada Güray'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Seleznyov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Ville Nevalainen, Jan Peter Aravirta, Mika Lamppu


Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa, Kadir, Serginho, Sissoko, Josue, Güray, Regattin, Seleznyov


Yedekler: Lukac, Bilal, Aykut, Eray, Onur, Dany, Manu


Teknik Sorumlu: Cem Kavçak


Krasnodar: Kritsyuk, Stotski, Martynovich, Spajic, Ramirez, Gazinski, Kabore, Mamaev, Wanderson, Claesson, Ari


Yedekler: Adamov, Sinitsin, Fjoluson, Cueva, Pereyra, Shishkin, Petrov


Teknik Sorumlu: Oleg Fomenko


Gol: Claesson (dk. 26) (Krasnodar)


Sarı kartlar: Seleznyov (Akhisarspor), Kabore (Krasnodar)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.