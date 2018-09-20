UEFA Avrupa Ligi: Akhisarspor: 0 - Krasnodar: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Akhisarspor, sahasında Rus ekibi Krasnodar’ı ağırlıyor.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Akhisarspor, sahasında Rus ekibi Krasnodar'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Claesson'un ara pasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Ari'nin müsait pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.
15. dakikada Krasnodar atağında rakiplerinden tek tek sıyrılan Wanderson'un ceza yayının içinden yerden vuruşunda top kaleci Fatih'in ellerinde kaldı.
22. dakikada Akhisarspor kontratağında Güray'ın sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası dışı sağ çaprazda Vrsajevic'in gelişine şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.
23. dakikada sağ kanattan Regattin'in ortaladığı topa Seleznyov, penaltı noktası yakınlarında kontrol ettikten sonra sert vurdu, meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
26. dakikada Krasnodar atağında Kabore'nin yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Claesson'un sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
42. dakikada Güray'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Seleznyov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ville Nevalainen, Jan Peter Aravirta, Mika Lamppu
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa, Kadir, Serginho, Sissoko, Josue, Güray, Regattin, Seleznyov
Yedekler: Lukac, Bilal, Aykut, Eray, Onur, Dany, Manu
Teknik Sorumlu: Cem Kavçak
Krasnodar: Kritsyuk, Stotski, Martynovich, Spajic, Ramirez, Gazinski, Kabore, Mamaev, Wanderson, Claesson, Ari
Yedekler: Adamov, Sinitsin, Fjoluson, Cueva, Pereyra, Shishkin, Petrov
Teknik Sorumlu: Oleg Fomenko
Gol: Claesson (dk. 26) (Krasnodar)
Sarı kartlar: Seleznyov (Akhisarspor), Kabore (Krasnodar)