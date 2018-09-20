UEFA Avrupa Ligi: Akhisarspor: 0 - Krasnodar: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Rus ekibi Krasnodar’a 1-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Josue'nin pasıyla topla buluşan Güray'ın ceza sahası içi sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak son anda araya giren savunma oyuncusuna çarparak kornere gitti.
64. dakikada Akhisarspor'un sol kanattan kullandığı korner vuruşunda Krasnodar savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası dışı sağ çaprazda Vrsajevic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
85. dakikada Güray'ın sol kanatta yerden pasında ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinde topla buluşan Bilal'in bekletmeden sert vuruşunda kaleci Kritsyuk üzerine gelen topu tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ville Nevalainen, Jan Peter Aravirta, Mika Lamppu
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa, Kadir (Onur dk. 81 ?), Serginho, Sissoko, Josue (Bilal dk. 60) , Güray, Regattin (Manu dk. 60), Seleznyov
Yedekler: Lukac, Aykut, Eray, Onur, Dany
Teknik Sorumlu: Cem Kavçak
Krasnodar: Kritsyuk, Stotski, Martynovich, Spajic, Ramirez, Gazinski, Kabore, Mamaev (Pereyra dk. 69), Wanderson (Cueva dk. 80 ?), Claesson, Ari (Petrov dk. 84 ?)
Yedekler: Adamov, Sinitsin, Fjoluson, Shishkin
Teknik Sorumlu: Oleg Fomenko
Gol: Claesson (dk. 26) (Krasnodar)
Sarı kartlar: Seleznyov (Akhisarspor), Kabore, Martynovich (Krasnodar)