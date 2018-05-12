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12 Mayıs 2018 17:10

Ufuk Tanık ve ekibi güven tazeledi

Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ufuk Tanık ve yönetimi güven tazeledi.

Ufuk Tanık ve ekibi güven tazeledi

12 Mayıs 2018 17:10


Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği, Ulupark gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan ve yönetimini seçti. 125 üyesi bulunan derneğin genel kurulu 78 üyenin katılımı ile gerçekleşti. Divan Başkanlığını Ali Filizkan’ın yaptığı genel kurulda, yönetim kurulu raporları ve hesapları oy birliği ile ibra edildi. Gelecek yıllar çalışmalarında derneğin daha aktif rol alması ve Mesir’in tanıtımının uluslararası düzeye taşınması dileğinde bulunuldu.


Başkan Ufuk Tanık, Büyükşehir statüsü ile birlikte Uluslararası Mesir Macunu festivalinin de öneminin arttığını ve tanıtım anlamında bütçeden daha fazla pay ayrılmasına çalışacaklarını söyledi. Yapılan seçimler sonucunda Ufuk Tanık başkanlığındaki yönetim kurulu Güngör Çalışır, Hesna Dayıoğlu, Timur Köksel ve Alp Gül’den oluştu.




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