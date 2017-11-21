Ularca Mahallesinin altyapı yenilemesine yakın takip

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile köyden mahalleye dönüşen yerleşimlerin altyapı dertlerine derman olmaya devam ediyor. MASKİ’nin bu amaçla Soma ilçesine bağlı Ularca Mahallesi’nde yürüttüğü altyapı yenileme çalışmaları da hızla sürüyor. MASKİ, bölgedeki çalışmaların yakından takip edilmesi ve yerinde incelenmesi için bir heyet görevlendirdi. Yatırım ve İnşaat Dairesi ile Projeler Dairesi başkanlıklarında görevli şube müdürleri ve teknik personelden oluşan ekip, mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.