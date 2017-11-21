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21 Kasım 2017 15:37

Ularca Mahallesinin altyapı yenilemesine yakın takip

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Soma’nın Ularca Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ularca Mahallesinin altyapı yenilemesine yakın takip

21 Kasım 2017 15:37


MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile köyden mahalleye dönüşen yerleşimlerin altyapı dertlerine derman olmaya devam ediyor. MASKİ’nin bu amaçla Soma ilçesine bağlı Ularca Mahallesi’nde yürüttüğü altyapı yenileme çalışmaları da hızla sürüyor. MASKİ, bölgedeki çalışmaların yakından takip edilmesi ve yerinde incelenmesi için bir heyet görevlendirdi. Yatırım ve İnşaat Dairesi ile Projeler Dairesi başkanlıklarında görevli şube müdürleri ve teknik personelden oluşan ekip, mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.




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