Ulaşım Daire Başkanlığına da vezne açıldı

Vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması amacıyla kurulan veznede Manisalılar, bundan sonraki süreçte ödemelerini Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına gelmeden gerçekleştirebilecek.

Vatandaşların işlemlerini en kısa sürede gerçekleştirilebilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na vezne kuruldu. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının işbirliğiyle kurulan veznede vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, “Manisa’da ticari araç sayısında 553 civarındayız. J plakalı servis taşımacı araç sayısı ise 4 bin 200 civarında. İlçelerde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları 325 civarında olup bununla birlikte totalde 788 ulaşan özel toplu taşıma araçları faaliyet göstermektedir. Tüm bu araçların resmi iş ve işlemleri, çalışma ruhsatları, güzergah bilgileri gibi hizmetler Ulaşım Daire Başkanlığı binamızda gerçekleştirilmektedir. Tabi buna ilişkin tahakkuk ettirilen gerek çalışma ruhsat ücretleri, gerek denetimler sonucundaki cezai işlemlerin ödenmesi noktasında vezne ihtiyacı vardı. Vatandaşı belediyeye göndermek gibi bir durumla karşı karşıyaydık. Mali Hizmetler Daire Başkanlığımıza konuyu ilettik ve kendileri de çözüm olarak buraya veznemizi buraya konuşlandırdılar. Artık tüm ilçelerimizdeki ve şehir merkezindeki bu vatandaşlarımız tüm ödemelerini bu vezne aracılığıyla yapabilecekler” dedi.

Çekici araç ücretlerinin yatırılması noktasında da vatandaşların sıkıntılar yaşadığını dile getiren Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, “Vatandaşlarımız Belediye veznelerine gitmek gibi, emniyete gitmek ve otoparka gitmek gibi bir üçgen çizmekteydi. Biz onları bir kez daha yürütmemek adına bu veznede çekici ücretlerini de almaktayız. Dolayısıyla vatandaşımızı daha fazla yormadan en kısa noktada işlemini gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.