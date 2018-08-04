Ülkeler Panayırı ile dünya gençliği Manisa’da

Farklı kültürleri bir araya getiren ve ‘Geleceği Şekillendir’ ana temasıyla hayata geçirilen Ülkeler Panayırı projesine birçok ülkeden katılım sağlayan gençler Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nde stant açtı ve yöresel kostümleriyle ülkelerini ve kültürel değerlerini tanıttı. Projeye katılan gençler hep birlikte dans etti. Mısır, Tunus, Cezayir, Pakistan, Endonezya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin gibi dünyanın 9 farklı ülkesinden Manisa’ya gelen gençler Manisa’dan dünyaya barış mesajları gönderdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, proje sayesinde kültürlerarası farklılıkların güzel bir atmosferde harmanlandığını belirtti. Genç, “9 farklı ülkeden gençlerimizi Manisa’da ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Bugün gençlerimiz burada kültürlerini de tanıtarak önemli bir göreve imza attılar. İnsanlar birbirlerini tanıyıp, farklı kültürleri öğrendikçe kültürlerarası yakınlaşma sağlanacaktır” dedi. Genç, 9 farklı ülkenin yöresel tatlarını da denedi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Proje yetkilileri de kendilerini ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Ülkeler Panayırı etkinliğine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Halis Satılmış, Kültür Şube Müdürü Fırat Özcan ve Atatürk Gençlik Merkezi yetkilileri de katıldı.