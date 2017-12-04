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04 Aralık 2017 08:14

Ülküspor Deplasmanda Berabere Kaldı

Türkiye futbol federasyonu 1.

Ülküspor Deplasmanda Berabere Kaldı

04 Aralık 2017 08:14

Amatör kümede mücadele eden Kula Ülküspor, Selendi Spor ile Selendi Stadında oynanan karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.


Oyuna hızlı başlayan Ülküspor dk:7 Veysel Oruç’un attığı golle öne geçti. İlerleyen dakikalarda üstünlüğünü koruyamayan ülküspor, üst üste yediği 2 golle ilk yarıya 2-1 mağlup ayrıldı. İkinci yarının başlamasıyla yapılan oyun değişiklikleriyle oyunun üstünlüğünü kazanan Ülküspor, dk:58 de kadirin golüyle beraberliği yakaladı. Bu golle maç 2-2 sona erdi.


Ülküspor teknik direktörü Mustafa Taşatar “ Galibiyeti çok istiyorduk çok gol kaçırdık. İkinci yarıda üstünlüğü yakaladık. Fakat bu üstünlüğü skora yansıtamadık” dedi.




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