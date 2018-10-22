Ülküspor ilk maçında galip

Süper Amatör Küme A gurubunda kendi evinde Ahmetli Belediyespor'u ağırlayan Kula Ülküspor maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Süper Amatör Küme A Grubunda Kula Ülküspor kendi evinde Ahmetli Belediyespor'u ağırladı. Kula Jeopark Sentetik Halı Sahasında oynanan maçta Kula Ülküspor maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Maç sonunda açıklama yapan Kula Ülküspor teknik direktörü Mustafa Taşatar, geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayarak bir üst lige yükseldiklerini ve yeni sezonun ilk maçında galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Takıma yapılan yeni transferler ile sezona hazır olduklarını da kaydeden Taşatar, bu sezonu da şampiyonlukla tamamlayarak bir üst lige çıkmayı ve Kula'yı en iyi yerlerde temsil etmek istediklerini söyledi.

2018-2019 sezonunun ilk maçında Ahmetli Belediyespor ile karşılaşan Kula Ülküspor oyuncuları ile maç öncesinde bir araya gelen Kula Kaymakamı Kemal Duru,yeni sezonun ilk maçında Ülküspor oyuncuları ve teknik ekibe başarılar diledi.