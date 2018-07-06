Ulupark’taki süs havuzu yeniden can buldu

Süreç içerisinde eskiyen tüm malzemeler yenilenirken, havuz yenilenmiş haliyle Manisalıların hizmetine sunuldu.

2013 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce Ulupark’ta yapımı tamamlanan ve Manisalıların hizmetine sunulan sesli ışıklı süs havuzu yenilendi. Manisa’nın Büyükşehir olmasının ardından ilçe belediyesinin yetkisine geçen havuz 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle tekrardan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluğuna dahil oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı geçtiğimiz dönemde vatandaşların büyük beğenisini kazanan sesli ve ışıklı süs havuzunu eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak üzere çalışma gerçekleştirdi ve havuzu yenilenmiş haliyle Manisalıların hizmetine sundu. Çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Çalışmayla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Manisalıların parklarda daha güzel vakit geçirmeleri için sosyal belediyecilik gereği çalışmalar başlattık. Ulupark içerisinde bulunan sesli ve ışıklı süs havuzunda da arızalı olan tüm malzemeler değiştirildi, modern bir şekilde çalışır vaziyete getirilerek Manisalıların hizmetine sunuldu” ifadelerini kullandı.