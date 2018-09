Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi Manisa’da başladı

Kurumlar arası işbirliğiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde “Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım” ana temalı Uluslararası Engelsiz Bilişim 2018 Kongresi açılış töreni, Manisa Anemon Otel’de yapıldı. 3 gün sürecek kongrenin 2018 yılı partner ülkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olurken, kongre boyunca farklı konu ve engel gruplarına ait 22 oturumda 85 uzman konuşmacı bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. Akademik bildiri oturumlarında uygulamaya yönelik 15 akademik bildiri sunulacak. Bilişim konusunda dezavantajlı grupların sorunlarının ve çözüm önerilerinin geniş olarak işleneceği kongrenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü MCBÜ Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç, “Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir dünya için bugünden sonra tüm destekçilerimizle iş birliği halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başta devlet kurumlarımız, üniversitelerimiz ve STK’lerımız olmak üzere engelsiz bilişim konusundaki çalışmalarda ciddi bir artış var. Hızla gelişen bu çabalar bizi sevindirmekte ve umutlandırmaktadır. Ancak bu çalışmaların daha da arttırılması, ulusal düzeyde yaygınlaştırılması ve desteklenerek devam ettirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda ürün ve hizmet sayısında artış olmakla birlikte engellilere yönelik bilişim teknolojileri henüz yeterince ekonomik ve yaygın değildir. Mutlak suretle bu teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenmeli ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Son yıllarda kamuoyunda engelli istihdamına yönelik yapılan ciddi çalışmaları da ve kamudaki dönüşüm sürecini de dikkate alarak kamudaki mevcut bilişim teknolojileri ve yazılımları erişilebilirlik olarak gözden geçirilmesi, yeniden alımlarda kamu ihalesinin özellikle erişilebilirlik şartını getirmesi engelli arkadaşlarımızın eğitim gördükleri alanlarda istihdam edilmesi alanında büyük bir öneme sahiptir. Özel eğitimde bilişim ve teknoloji kullanımı çok önemlidir. Geçmişte oluşturduğumuz birçok çalışmada bunun önemini bizler de yaşayarak gördük. Bundan dolayı eğitim fakültelerinde özel eğitim bölümlerinde teknoloji derslerine daha fazla yer verilmesi, görev yapan öğretmenlere kodlama, robotik gibi teknoloji kullanılabilirlik hizmet içi eğitim düzenlenmesi ve özel eğitim sınıflarının teknolojik olarak güçlendirilmesi oldukça önemlidir" dedi.

MCBÜ Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç’ın açılış konuşmasının ardından kongreye katılan akademisyenler de birer konuşma yaptı.

Kongrenin açılış töreninde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da 17 yıllık iktidarları boyunca her zaman engellilerin yanlarında olduklarını belirterek, "Engeller sadece beynimizde. Biz 17 yıldır iktidarımız boyunca her zaman bunu savunduk. Beyinlerdeki engellerin kalkması için gerekli olan düzenlemeler için çalıştık. Yapılan düzenlemeler ile engelli bireylerin topluma kazandırılması yapılması çok zor düzenlemeler değildi. Düşünülmesi, hayata geçirilmesi, emek verilmesi gereken düzenlemelerdi. Biz bu düzenlemelerin bu iktidarımız dönemine nasip olmasından dolayı gurur duymakla birlikte gecikmiş olduğu kanaatindeyiz. Bugüne kadar alınan yol bizim başarmak istediklerimizin başlangıcıdır. Beynimizdeki engelleri kaldırmak, engelsiz bir hayatı hep birlikte yaşamak için iş birliğine ihtiyacımız var. Bilişsel paylaşıma ihtiyacımız var. Platformumuzun şu an da taşın altına elini koymuş olduğu gibi çözüm ortaklığı gerçekleştirilecek olan kongrelere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan işitme engelli bireylerin sergilediği “Kalbimizin Ritmi” isimli dans gösterisi, salonun büyük beğenisini topladı. Kongrenin açılış töreni, Türkiye’de engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerini hayata geçiren kurum, kuruluş ve kişilere “Engelsiz Bilişim Ödülü” verilmesiyle son buldu.

“Biz sadece dezavantajlıyız”

Kongrede ödül alan NTV Radyo Engelsiz Sıradışı Hayatlar Programı sunucusu Ayhan Aktaş, kendisini ve ekibini ödüle layık gören jüri heyeti ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’na teşekkür ederek, "Öncelikle ‘Engelsiz’ programı ardından ’Sıra dışı’ programıyla dezavantajlı hayatlarını önündeki engelleri avantaja çeviren isimleri programımıza davet ederek, onların önündeki bir engeli de birlikte aşmış oluyoruz. Bu çalışmalarımız da Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri tarafından ödüle layık görülmüş. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de çalışmalarımıza bu ödüllerle daha içerikli bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Biz engelliler zaten farklıyız. Farklı olduğumuzu fark ettirmek için çaba harcıyoruz. İnsanların kendi içindeki hissiyattan kaynaklanan bir şey bu engel. Biz sadece dezavantajlıyız. Diğer arkadaşlarımız da bu hayatlarındaki dezavantajları bir şekilde zaman içerisinde kaldırılması için mücadele ediyorlar. Önemli olan kafalardaki, zihinlerdeki engeli kaldırmak. Engellenenler önüne çıkan engelleri aşanlardır. O yüzden diğer arkadaşların çabalarına destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.