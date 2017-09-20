Ulutepe Caddesi yenilendi

3 mahallede 7 bin 750 metrekarelik yola toplamda 1850 ton asfalt yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yılsonuna kadar 1200 ton yolun daha asfaltlanacağını belirtti.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kocatepe Mahallesinden başlayıp, Ulucami’ ye kadar devam eden Ulutepe Caddesindeki 750 metrelik yolda asfalt çalışması başlattı. Yapılan çalışmayla aşınan yol kazınarak yeniden asfaltlandı. Şehzadeler Belediyesi olarak Kocatepe, İshak Çelebi ve Turgut Özal mahallelerinde asfalt çalışması yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak yolu aşınmış ve bozuk olan halkımızın da Ulucami yolu olarak bildiği 750 metrelik yolda asfaltlama çalışması başlattık. Kocatepe Mahallesi ve İshak Çelebi Mahalleleri arasında kalan yolda ekiplerimiz ilk olarak bozuk olan asfaltın tamamını kazıyarak zeminde düzeltme çalışması yaptılar. Asfalt kazıma işleminin ardından 5 bin metrekarelik alana ekiplerimiz ilk olarak bin ton Plentmiks temel malzemesi serimini ve ardından bin ton sıcak asfalt serimini yaparak yolu daha güzel bir hale getirdiler. Bunun yanı sıra Turgut Özal Mahallemizde de asfaltlama çalışması yapan ekiplerimiz burada da 600 ton Plentmiks serimi ile 850 ton asfalt malzemesi serimini gerçekleştirdiler. Bu 3 mahallemizde yapılan çalışmada belediyemize bağlı ekiplerimiz toplamda 7 bin 750 metrekarelik alana 1850 ton asfalt malzemesi serimi gerçekleştirdiler. Bu yılsonuna kadar ihtiyaç duyulan mahallelerimize 1200 ton daha asfalt çalışması yapacağız. Şehzadeler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha rahat ve temiz bir Şehzadeler’de yaşaması için tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışıyoruz. Bu bağlamda birçok mahallemizde parke taşı çalışmaları gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra asfalt yapılması gereken mahallelerimizde de asfalt çalışması yaparak bu güne kadar yaklaşık olarak 5 bin 500 ton asfalt çalışması yaptık” dedi.