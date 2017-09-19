Ümitlerini kaybetmişken büyükşehir devreye girdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi evin buzdolabından, çamaşır makinesine kadar tüm beyaz eşyalarını yeniledi.

Sosyal belediyecilik adına il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları zor durumlarında yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Selendi ilçesi Çinan Mahallesinde evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen Ramazan Türkmen ve ailesinin yardımına koşarak buzdolabından, çamaşır makinesine kadar tüm beyaz eşyalarını yeniledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kara, Ramazan Türkmen’i ziyaret ederek, eşyaları teslim etti.

Evlerinde çıkan yangın sonucu zor günler yaşayan Ramazan Türkmen Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan destek nedeniyle mutluluğunu paylaştı. Gösterilen hassasiyeti asla unutmayacağını belirten Ramazan Türkmen, “Beni ve ailemi yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Manisa’nın Cengiz Başkanı var. Allah ondan razı olsun” diyerek duygularını ifade etti.