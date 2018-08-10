Uncubozköy Mahallesi’ne yağmursuyu hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağışlı havalarda su taşkını ve birikintisi olmaması için altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi’nde yaşayan Cevdet Cömert adlı vatandaşın talebi üzerine 5507. Sokakta yağmursuyu hattı döşeme çalışmasına başladı. Yağışlı havalarda su birikintisi ve taşkınları döşenen hat sayesinde ortadan kalkmış olacak. MASKİ Genel Müdürlüğünce mahallenin mağduriyetinin giderileceği içim memnun olduklarını belirten mahalle sakini Cevdet Cömert, “Yağışlı havalarda yağmursuları mahallemizde su birikintilerine ve taşkınlarına neden oluyordu. Bu durumu MASKİ’ye bildirdik. Sağ olsunlar derdimize çare olmak için hat döşeme çalışmasını başlattılar. Vatandaşların sorunlarına karşı ilgi ve alakalı oldukları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür ederim. Çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.