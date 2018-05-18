Üniversite personeli kadın kadavra bağışında bulundu

Bağış tutanağı, bağışçı Rabia Esra Çetinkaya’nın yanı sıra Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akil, Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Tatlısumak ve Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özcan tarafından imzalandı.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akil, “Mevcut yasalarımız tıp fakültelerinde insan bedenlerinin kadavra olarak kullanılmasına engel değildir. Toplumumuzun bu konuda basın yayın ve görsel medya kullanılarak bilgilendirilmesi ile vücudunu bağış olarak verebilecek bireylere ulaşılabilirlik artmaktadır. Nisan ayında fakültemize kadavra bağışçısı olan Zeki Keskin’den sonra Rabia Esra Hanım da tıp bilimine ve iyi hekimler yetişmesine katkı sağlayabilmek için bağışçı olmuştur. Toplumumuzun bu konuda ve organ bağışı hakkında doğru bilgilendirilmesi için fakülte olarak elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Rabia Esra Çetinkaya’ya teşekkür ederiz" dedi.