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16 Mayıs 2018 13:33

Üniversite Tercih Günleri sona erdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle, üniversite adaylarına yönelik olarak hazırlanan ‘Üniversite Tercih Günleri’nin son gününde, öğrencilerin ilgisi devam etti.

Üniversite Tercih Günleri sona erdi

16 Mayıs 2018 13:33


Manisa Büyükşehir Belediyesinin gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Üniversite Tercih Günleri’nin son gününde, 2 bin 500 öğrenci tercih edecekleri okulları tanımak için bilgi aldı. Manisa’nın merkez ve ilçelerindeki MABEM kurslarında eğitim gören öğrenciler, bugün de Üniversite Tercih Günleri etkinliğine katıldı. Gelecek yaşantıları için doğru adımlar atmalarını sağlamak amaçlı devam eden etkinlikte, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlileri belli başlı konularda ve mesleklerde öğrencilere bilgi verdi.


Etkinliğin son gününde konuşmacı öğretim görevlileri, motivasyon çalışması, meslek seçimi, sağlık hizmetlerinde meslekler, hafıza teknikleri, motivasyon ve kaygı konular ele alındı. Etkinlikte yer alan MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı cengiz ergün öncülüğünde, gençlerin geleceğe en iyi hazırlanması noktasında çalışmalarının süreceğini söyledi.




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