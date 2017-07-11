Üniversite yoluna bakım

Dr. İlhan Varank Kampüsü ile Bağ yolu arasındaki yolda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşların ulaşım problemi yaşamamaları için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt ve satıh kaplama çalışmalarının yanı sıra yol bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü ile Bağ yolu arasındaki yolda bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay da çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgiler aldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü (Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü) ile bağ yolu arasındaki yolda deformeler var. Yol Şube Müdürlüğü ekiplerimiz burada bakım onarım çalışmalarına başladı. Sorun yaşanmaması için çalışıyoruz. İl genelinde de bu çalışmalara devam edeceğiz” dedi.