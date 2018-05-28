Üniversiteli AKUT gönüllüleri öğrencileri sevindirdi

Yenileme çalışmasının ardından AKUT üyeleri tarafından öğrencilere tişört ve okul araç gereçleri hediye edilirken, minik öğrenciler sevinçlerini ’AKUT var, hayat var’ sloganı atarak gösterdi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi AKUT Öğrenci topluluğu ile Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki AKUT birimi üyeleri 2 gün boyunca Şeyhdavutlar İlkokulunda kalarak, okulun çeşitli onarım gerektiren yerlerini tamir etti. Okulun kapalı olduğu hafta sonu gerçekleşen tadilatın ardından haftanın ilk günü okulu sağlıklı bir eğitim-öğretim yuvasına dönüştürerek teslim eden ve okul içi gerekli olan tüm malzemeleri sponsorlardan temin eden gönüllü AKUT Topluluğuna mahalle halkı da destek verdi.

Sarıgöl AKUT Birimi Lideri Mehmet Zeybek, "Üniversiteli gönüllü AKUT Topluluğuna dahil arkadaşlarımız özveri ile okulda çalıştılar. Eksikler tamamlandı. ’AKUT Anadolu ile el ele’ projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçemiz Şeyhdavutlar İlkokulu yapılan tadilat çalışmalarıyla yenilendi. Öğrencilerimize tişörtler, kalemler, silgiler, kalemtıraşlar ve defterler hediye edildi. Buradan sonra Denizli Pamukkale Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu ve Sarıgöl AKUT Birimi ortaklaşa olarak, ilçeye bağlı Özpınar Mahallemizdeki İlkokula da kütüphane yapmak için çalışmalara başlayacağız. İlk etapta 200 kitap hediye edeceğiz" dedi.

Okul Müdürü ve öğretmenleri de Pamukkale Üniversitesi AKUT Öğrenci topluluğuna teşekkür etti. Okulları yenilenen ve çeşitli hediyeler alan öğrencilerin ise sevinçleri gözlerinden okunurken, AKUT ekibine ’AKUT var, hayat var’ sloganıyla teşekkür etti.

AKUT ekibi daha sonra Güneydamları Depremevleri ilkokulunda da tişört, kalem, silgi ve defter dağıtımı yaptı.