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28 Kasım 2017 17:04

Üniversiteli öğrencilere büyükşehirde intörn eğitimi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde intörn eğitimi kapsamında yapacakları işyeri uygulaması için protokol imzalandı.

Üniversiteli öğrencilere büyükşehirde intörn eğitimi

28 Kasım 2017 17:04

İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, öğrencilerin intörn eğitim ile Büyükşehir Belediyesi’nin deneyim ve tecrübelerinden yararlanarak iş disiplini kazanacaklarını belirtti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü Turgutlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Kenan Yalınız ve Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mahmut Karğın’ı makamında konuk etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz da hazır bulundu.


Gerçekleştirilen ziyarette Öğrenciler, intörn eğitimi ile üniversiteden edindikleri teorik ve pratik bilgilerini, işyerlerinde uzman kişilerin denetiminde yapacakları uygulamalar ile birleştirerek deneyim kazanacaklar.


Nitelikli insan gücünü birlikte yetiştirelim mottosu ile üniversite öğrencileri büyükşehir belediyesinde 15 hafta süreyle tam zamanla uygulamalı intörn eğitimi göreceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, “Öğrencilerimiz Büyükşehir Belediyesi’nin deneyim ve tecrübelerinden yararlanmış olacak. Büyükşehir Belediyesi’nin yüksek nitelikli çalışma ortamında takım çalışması, iş disiplini ve sorumluluk alma becerileri artacak. İş hayatına atılırken 4 aylık deneyim sahibi olacaklar” şeklinde konuştu.


İntörn eğitiminin bir staj değil iş başı eğitim olduğuna dikkat çeken İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat ise, “Öğrencilerimiz 15 hafta süresince Öğrenciler belediyenin görevlendireceği iş yeri eğitim sorumluları gözetiminde çalışacaklar. Üniversite tarafından görevlendirilecek izleyici öğretim elemanı belli dönemlerde öğrencileri işyerlerinde ziyaret ederek iş disiplinine uymalarına yardımcı olacaklar” dedi.


Konuşmaların ardından hayırlı olsun temennileri ile ilgili protokole imzalar atıldı.




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