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22 Haziran 2018 13:01

Ünlü şarkıcı Berkay Manisalıları coşturdu

Pop müziğin sevilen isimlerinden Berkay, Manisa’da unutulmaz bir konser verdi.

Ünlü şarkıcı Berkay Manisalıları coşturdu

22 Haziran 2018 13:01


Yunusemre Belediyesi, pop müziğin sevilen sesi Berkay’ı Manisalılar ile buluşturdu. Forum Magnesia AVM arkasındaki Yunusemre etkinlik alanında gerçekleştirilen konserde sanatçıyı binlerce Manisalı dinledi. Konseri dinleyenler arasında Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili adayları Semra Kaplan Kıvırcık ve Ozan Erdem, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, AK Parti’li yöneticiler de vardı. İlk olarak “İnanırım” adlı parça ile konsere başlayan şarkıcı Berkay, Manisalılar’a unutulmaz bir gece yaşatarak, birbirinden güzel şarkıları hayranları için seslendirdi. Konserde sahneye çıkan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Berkay’ı kutlayarak, günün anısına yöresel ürünler ve mesir macunundan oluşan sepet ve tablo hediye etti. Gecede gençlere de seslenen Başkan Çerçi, önümüzdeki hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek öğrencilere başarılar diledi. Belediye Başkanı Çerçi, “Gençler bizim geleceğimiz. Türkiye Cumhuriyeti gençliğinin pırıl pırıl geleceğe hazırlanmasını istiyoruz. Hepinizi seviyoruz. Milletimizin yolu açık olsun” dedi.




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