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16 Eylül 2017 15:56

Unutamayacakları bir gün yaşadılar

Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerinden yapılan ’Kavurma Günü’ etkinliği merkezde kalan yaşlı ve engellilerin unutulmaz bir gün yaşamasına neden oldu.

Unutamayacakları bir gün yaşadılar

16 Eylül 2017 15:56


Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlı ve engelli vatandaşlar için neredeyse her gün bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Rehabilitasyon Merkezinde Kurban Bayramında vatandaşların huzurevine bağışladığı kurban etleriyle huzurevi sakinleri için ’Kavurma günü’ gerçekleştirildi. Öğle yemeğinde ikram edilen kavurmaların ardından huzurevi sakinleri ile personeller arasında sportif etkinlikler düzenlendi. Çuval yarışları, voleybol müsabakaları, halat çekme oyunlarıyla merkez sakinleri unutulmaz bir gün yaşarken, etkinliklere Huzurevi Müdürü Suudi Arslan ve idari personel de eşlik etti.




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