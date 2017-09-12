Ural ve Manisa’nın kardeşliği devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı ile kardeş şehir Kazakistan’ın Ural şehrine yaptıkları ziyaret sonrasında Manisa’ya döndü. Yapılan ziyarette Ural Belediye Başkanı Mukayev Murat Rahmetuly’u ziyaret eden meclis üyeleri kardeş şehirler arasında yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kazakistan ziyareti sonrasında Manisa’ya dönüşte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Grubu Meclis Üyesi Tuncay Ergün, Ural Belediye Başkanı Mukayev Murat Rahmetuly’nun hediyelerini Başkan Ergün’e takdim etti. Başkan Cengiz Ergün, hediyelerden dolayı teşekkürlerini ileterek, yapılacak projelere her zaman destek vereceklerini kaydetti.