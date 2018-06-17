Üreticiler sulamayı artık daha kolay yapacak

50 tonluk depo kurulan mahalledeki üreticiler artık sulamalarını daha kolay yapacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal bölgelerde bulunan üreticileri kalkındırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Planlanan programlar kapsamında yapılan çalışmalarda üreticilerin ilaçlama makinelerine daha kolay su alabilmeleri, fidanlarına can suyu verebilmeleri amacıyla su deposu yerleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yapılan çalışmalar kapsamında Akhisar ilçesi Gökçeler Mahallesi’nde 50 tonluk deponun montajını yaparak üreticilere teslimini yaptı. Teknik ekiplerin yaptığı kontrol sonrasında çiftçilerin kullanımına sunulan deponun hayırlı olması temennisinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, 17 ilçedeki üreticileri kalkındırmaya yönelik hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için ellerinden gelen çalışmaları teknik ekiplerin yerine getirdiğini belirten Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine devam edeceğinin altını çizdi.