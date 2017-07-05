Urganlı meydanları çiçeklerde donatılıyor

Havaların ısınması ile hızlanan çalışmalarda kaplıcalarıyla ünlü Urganlı Mahallesinde bulunan İbrahim Çölova Meydanı ile Ekrem Demir Tören Alanı’nın çevresine bin adet çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif yerlerinde çiçek dikimleri ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Urganlı Mahallesinde bulunan İbrahim Çöloava Meydanı ile Ekrem Demir Tören Alanı çevresine dikilen çiçekler bölgeye estetik bir görünüm kazandırdı.

Çalışmaların yaz boyu süreceğini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu’nun genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızla sokaklarımızı ve meydanlarımız daha yeşil ve daha renkli hale getiriyoruz” dedi.