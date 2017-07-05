Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 15:48

Urganlı meydanları çiçeklerde donatılıyor

Turgutlu Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde kent estetiğini güzelleştirme adına yaptığı çiçeklendirme çalışmalarına hız verdi.

Urganlı meydanları çiçeklerde donatılıyor

05 Temmuz 2017 15:48

Havaların ısınması ile hızlanan çalışmalarda kaplıcalarıyla ünlü Urganlı Mahallesinde bulunan İbrahim Çölova Meydanı ile Ekrem Demir Tören Alanı’nın çevresine bin adet çiçek dikimi gerçekleştirdi.


Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif yerlerinde çiçek dikimleri ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Urganlı Mahallesinde bulunan İbrahim Çöloava Meydanı ile Ekrem Demir Tören Alanı çevresine dikilen çiçekler bölgeye estetik bir görünüm kazandırdı.


Çalışmaların yaz boyu süreceğini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu’nun genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızla sokaklarımızı ve meydanlarımız daha yeşil ve daha renkli hale getiriyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!