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19 Mayıs 2018 14:46

Ürper’den İsrail’e kınama

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Başkanı Mehmet Reşit Ürper, "Kudüs’ün tekrar barış, huzur ve güven şehri olması için sonuna kadar devletimizle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz ve Kudüs’te ezanların susmasına izin vermeyeceğiz” diyerek, masum insanlara yönelik gerçekleştirilen katliamı kınadıMÜSİAD Manisa Başkanı Reşit Ürper peygamberler şehri, ümmetin ilk kıblesi olan Kudüs’ün Müslümanların izzeti ve namusu olduğunu belirtti.

Ürper’den İsrail’e kınama

19 Mayıs 2018 14:46

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Başkanı Mehmet Reşit Ürper, "Kudüs’ün tekrar barış, huzur ve güven şehri olması için sonuna kadar devletimizle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz ve Kudüs’te ezanların susmasına izin vermeyeceğiz” diyerek, masum insanlara yönelik gerçekleştirilen katliamı kınadı


MÜSİAD Manisa Başkanı Reşit Ürper peygamberler şehri, ümmetin ilk kıblesi olan Kudüs’ün Müslümanların izzeti ve namusu olduğunu belirtti.


Başkan Ürper, Geçtiğimiz aylarda ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasına yönelik alınan kararın, barışa ve kardeşçe yaşam umuduna büyük bir darbe vurduğuna dikkat çekerek, “60’ın üzerinde şehit veren ve 2 bin 500’ün üzerinde de yaralısı olan Filistinli kardeşlerimizde yaptıkları yürüyüşlerle, ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan tutumuna karşı olduklarını göstererek tepkilerini ortaya koymuşlardı. Biz Müslümanlar olarak, masum insanların üzerinde gerçekleştirilen katliamlara ve zulümlere asla sessiz kalmayacağız ve Kudüs mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. Ürper, Ramazan vesilesiyle de Filistin’de terör saldırılarında şehit olan Müslümanlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.




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