Uyuşturucuyla mücadelede zabıta da devrede

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, işbirliği çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü personeline uyuşturucu madde ve bunu kullananlar hakkında eğitim verdi.

Dünyada uyuşturucu madde tüketiminin giderek yaygınlaştığı ve yaş ortalamasının aşağıya düşmesi nedeniyle Manisa’da uyuşturucu ile mücadelede ciddi çalışmalar başlatıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa’da da başlatılan çalışmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi. Uyuşturucu madde kullanımında Manisa’nın Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak halkımızın daha huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşaması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra halkımızın sağlık ve güvenliği açısından da çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz ile birçok noktada ortak çalışmalara imza atıyoruz" dedi.

"Bilindiği gibi dünyada uyuşturucu kullanımı giderek artıyor" diyen Başkan Çelik açıklamasını şöyle tamamladı: "Bunun yanı sıra alkol, sigara ve uyuşturucu kullanım yaşları bazı bölgelerde çok küçük yaşlara kadar düşüyor. Şehzadeler Belediyesi olarak şehrimizde gençlerimiz bu tür kötü alışkanlıklardan uzak durması için göreve geldiğimiz günden bu yana birçok projeyi hayata geçirmiştik. Yaptığımız projeler ile gençlerimizin spor ile meşgul olmalarını sağlayarak kötü alışkanlıklardan uzak tutuyorduk. Bu projelerimizi de büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm bunların yanında bir de Emniyet Müdürlüğümüz ile yaptığımız ortak çalışmada uyuşturucu kullanımının ve satışının önüne geçebilmek için zabıta ekiplerimiz bir eğitime tabi tutuluyorlar. Alanında uzman polis arkadaşlarımız Zabıta Müdürlüğü personelimize narkotik suçlarla mücadele kanunu, uyuşturucu kullanan kişilerde görülen belirtiler ve uyuşturucu tacirleri ile alakalı konularda Zabıta ekiplerimize bir bilgilendirme yaptı. Bu çalışma ile birlikte zabıta ekiplerimiz uyuşturucu kullanımı ve satışını tespiti halinde konuyu emniyet yetkililerine bildirerek olumsuzlukların önüne geçmiş olacaklar. Ayrıca bu tür hallerde vatandaşlarımız gördükleri aksaklıkları ve olumsuzlukları en yakın zabıta birimimize ve 0 236 250 0 153 numaralı telefona bildirebilirler. Ekiplerimiz de bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirecektir."