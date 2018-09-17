İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uzman çavuşlar kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada uzman çavuş oldukları öğrenilen 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.


Kaza, dün gece saat 22.45 sıralarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl'den Alaşehir yönüne gitmekte olan Baha A. (30) yönetimindeki 45 Z 4453 plakalı otomobil, Bereketli Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmasının etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan Baha A. (30) ile arkadaşı Mustafa Ç. (30) yaralandı.


Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Baha A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Mustafa Ç.'nin ise tedavisine devam edildiği bildirildi.


Öte yandan kazada ölen ve yaralananların Alaşehir Piyade Ulaştırma Alayında uzman çavuş olarak görev yaptıkları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.