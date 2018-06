Uzmanından bayramda beslenme önerileri

Ramazan ayı boyunca oruç tutan vatandaşların iftar ve sahurdan oluşan bir düzen içinde beslenirken bayramla birlikte düzensiz bir beslenmeye geçileceğinden bahseden Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Gülistan Güngör, Ramazan sonrası güne mutlaka kahvaltı ile başlanması gerektiğini belirtti. Ramazan ayı boyunca yavaşlayan metabolizma hızının tekrar yükseleceğinden bahseden Güngör, "Bayramda ikram edilecek tatlılar öğünlerin düzenini bozacaktır. Bayramlarda ister istemez herkes ölçüyü biraz kaçırabiliyor. Yaz tatiliyle birleştirilen bayramlar ise yanlış beslenmeden dolayı kilo artışına sebep olabiliyor" diye konuştu.

Bayramda dengeli beslenmek ve formda kalmak için önerilerde bulunan Güngör, "Bayramın vazgeçilmezleri arasında olan el açması börekler ve tatlıları tüketirken ölçüye dikkat edilmelidir. Bu tatlı tüketimi sütlü tatlı veya baklava ölçüsünü aşmamalıdır. Bayram ve tatillerde hem öğle hem akşam öğününde asla tatlı tüketilmemelidir. Tatlılar, öğünlerden hemen sonra da alınmamalıdır. Tatlı yerken yanında açık çay, kahve, su gibi sıvı almaya özen gösterilmelidir. Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenilmemelidir. Mümkün olduğunca yağda kızarmış, şerbetli tatlılardan özellikle yaz aylarına denk gelen tatil ve bayramlarda kaçınmak gerekir. Daha çok sütlü tatlılar tercih edilmelidir. En uygun saat dilimi ise öğleden sonra 15.00-17.00 arasıdır. Dondurma, meyveli tatlılar, sütlaç, puding, kazandibi gibi sütlü tatlılar olabilir. Günlük olarak tüketilmesi gereken 8-10 bardak suyu; kahvaltı, öğle, akşam olan 3 ana öğünde, öğüne yakın ikişer bardak su içerek tamamlayabilirsiniz. Sıvı alımına katkı sağlayan en önemli diğer içecek ayrandır. Maden suyu ile birlikte tüketebilirsiniz. Maden suyundaki mineraller, ayran ile birleşince vücuda daha yararlı hale gelmektedir. Kefir, cacık, şekersiz limonata ve kompostoyu da tercih edebilirsiniz. Tatilde de 3 ana öğün düzenini bozmadan beslenmeye devam etmek önemlidir. Kahvaltıda poğaça, simit, krep gibi hamur işi besinler ve tatlılar az miktarda tüketilmelidir. Reçel, bal, çikolata ezmesi gibi tatlı besinleri kahvaltının sonunda 1-2 tatlı kaşığı olarak tüketebilirsiniz. Kahvaltıda işlenmiş sucuk, sosis, salam gibi et ürünlerini az sıklıkta tercih edilmelidir. Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların uyguladıkları diyete bayram süresince de uymaya özen göstermelidirler" diye konuştu.

"Kafeinden uzak durulmalı"

Herkesin, özellikle de yaşlı ve tansiyon hastalarının gün boyu çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri fazla miktarda tüketmemesi gerektiğinin altını çizen Güngör, "Özellikle öğle saatlerinde kırmızı veya beyaz et, sebze, tahıllı besinlerden pilav, makarna, kısır, pide gibi besinlerden oluşan bir öğün tercih edilmelidir. Akşamları ise daha çok beyaz et, sebze, salata gibi bir öğün yapılmalıdır. Akşam öğünlerinde karbonhidratları sınırlandırmanın kilo kontrolünde oldukça önemi vardır. İki öğünde de fırın/ızgara veya buğulama gibi yağda pişmemiş et olan proteinli besinler daha uzun süre tok kalmamızı sağlayacaktır. Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı seklinde sürdürülmemelidir" dedi.

Kabızlığa dikkat

Kabızlık probleminin bayram ve tatil gibi dönemlerde çoğunlukla yaşanan şikayetlerin başında olduğunu kaydeden Gündör açıklamasını şöyle tamamladı: "Özellikle her öğünde 1 kaşık yağ eklenmiş salata tüketmek, su tüketimini 2 litrenin altına düşürmemek ve öğün düzenini sağlamakla bu şikayetleri azaltabilmektedir. Bayramda şeker ve şekerli ürünler i aşırıya kaçmayacak miktarlarda almaya ve satın alırken Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izinli olmasına, son kullanma tarihinin geçmemiş ve ambalajının bozulmamış olmasına dikkat edilmelidir. Bayramı tatilde geçirecek olan kişiler uyandıktan sonra kumsalda, koşu bandında 40 dakika yürüyüş, gün içinde 2 kez birer saat yüzme gibi aktiviteler yapabilirler. Tatilde yapacağınız bu aktiviteler kaçamak besinleri yakma konusunda oldukça yararlıdır. Yapılacak sporun şiddeti, türü kişiye göre değişebilir. Bayram tatilini aile ziyaretleri ve evde dinlenerek geçirecek olan kişilerin de yine aldığı fazla kalorileri yakmak için aktiviteye ihtiyacı olacaktır. Ziyaretlerine giderken yapacakları yürüyüşler bu konuda etkili olabilir."