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13 Mayıs 2018 13:41

Üzüm bağında Anneler Günü kutlaması

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatı, üzüm bağlarında çalışan anneleri ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Üzüm bağında Anneler Günü kutlaması

13 Mayıs 2018 13:41


CHP Sarıgöl ilçe teşkilatı üyeleri üzüm bağlarında çalışan işçi anneleri ziyaret etti. Sabah 04.30’da çalışmaya başlayan annelerin yanına giden partililer, işçi annelere karanfil verdi, simit ikramında bulundu. Üzüm bağlarında çalışan işçi annelerle tek tek selamlaşan partililer, onların sorunlarını dinledi. Ziyarette partililere eşlik eden Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Kendi günleri olmasına rağmen tarımın anneleri bağlarda çalışıyor. Ben de annelerimizin günlerini kutluyorum. Böyle bir günde çalıştıkları için kendilerini kutluyorum" dedi.


Partililer Anneler Günü’nde işçilere 200 adet karanfil ve 200 adet simit dağıttı.


Etkinliğe; CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, Kadın Kolları Başkanı Melike Yağcı ve Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de katıldı.




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