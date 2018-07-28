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28 Temmuz 2018 14:43

Üzüm bağlarında fungal ve tane çatlaması riski

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, son günlerde Manisa merkez ve ilçelerinde meydana gelen don, dolu ve sağanak yağmurun bazı üzüm bağlarında hasara yol açtığını, hasada hazır üzümlerde fungal (mantari) hastalıklara ve tane çatlamalarına neden olabileceğini söyledi.

Üzüm bağlarında fungal ve tane çatlaması riski

28 Temmuz 2018 14:43


Manisa’da son 2 gündür il genelinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı, bazı üzüm bağlarında hasara neden oldu. Dolu yağışından dolayı hasar tespit çalışması devam eden bağlar, sağanak yağışla beraber fungal hastalığı ve tane çatlaması riski ile karşı karşıya kaldı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, sezon başından itibaren meydana gelen don, dolu ve sağanak yağışlar sebebiyle bağlarda hastalıklarda artış gözlemlendiğini söyledi. Manisa’da yaklaşık bir milyon dönüm arazi üzerinde üzüm yetiştiriciliği yapıldığını dile getiren Ünal, “Bu yıl iklim açısından geçmiş yıllara göre çok değişik bir yıl oldu. Yağışlar Temmuz ayının sonuna kadar sarktı. Yağışlar özellikle bazı bölgelerde etkili oldu. Geçtiğimiz haftalarda merkez ilçelerimiz başta olmak üzere Saruhanlı, Salihli ve Alaşehir’de lokal don ve dolu olayları yaşanmıştı. Bu bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalar bitmeden sağanak yağış etkili oldu. Bağlarda hastalıkların artış ihtimali yükseldi. Bağlarda fungal hastalıklarlarla beraber hasat olumuna gelmiş bazı sofralık üzüm çeşitlerinde tane çalışmaları riski de arttı. Olası hastalık artışı ve çatlamalar sofralık üzümde kaliteyi bozabilir. Bu yağışlar ve bundan sonra oluşabilecek yağışlar bazı sofralık üzümlerde tane çatlamaları riskini arttırabilir. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde kuru üzüm hazırlıkları başlayacak. Önümüzdeki haftalarda olası bir yağış kuru üzümde de risk oluşturur. Kuru üzüm sergide iken meydana gelebilecek yağış, kuru üzüm kalitesini bozabilir” diye konuştu.




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