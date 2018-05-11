Üzüm bağlarını dolu vurdu

İshakçelebi Mahallesi’ni etkisi altına alan dolu, bağları adeta beyaza bürürken yüzde 80 civarında zararın oluşmasına neden oldu.

Afet olan bölgede incelemelerde bulunan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, bin dönüme yakın bir alanda dolu hasarının oluştuğunu ifade etti. Saruhanlı genelinde çiftçilerin afetlere karşı bağlarını sigortalattığını aktaran Okur, bu senede zararın büyük olduğunu söyledi. Yeni filizlenen bağlardaki zarar tespit çalışmalarını sürdüren Başkan Okur, “Üzümün başkenti Saruhanlı yine büyük bir afet yaşadı. İshakçelebi Mahallemizde cuma saatlerinde 10 dakika gibi kısa bir süre içinde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle üzüm bağlarında ilk incelemelerimize göre yüzde 80 civarında zayiat bulunuyor” dedi.

“Devlet ekonomisine büyük bir zarar”

TARSİM sigortasını yaptırmanın önemine dikkat çeken Okur, “İshakçelebi ve Hacırahmanlı bölgesinde yaklaşık bin dönüme yakın üzüm bağı doludan etkilenmiş durumda. Allah daha büyük afetlerden saklasın ama şu anda bağların durumu çok kötü. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Elimizden gelen bir şey yok Allah’tan geliyor. Bağların TARSİM sigortalı olması bu afetlerde çiftçimizin yüreğine su serpiyor. Sigorta çiftçimizin mağduriyetini giderecek ama bu devlet ekonomisine büyük bir zarar. Çünkü biz üreticiyiz, üretirsek para kazanırız. İnşallah bu afetlerin devamı gelmez ama şu anda bağlar mahvolmuş durumda. Bu saatten sonra çiftçimiz elinden geldiği kadar kalanların üzerinde çalışmasını yapacak. Ama bağlar çok kötü durumda” ifadelerini kullandı.

Kalanlarla geçinmeye çalışacaklar

İshakçelebi Mahallesi üzüm üreticilerinden olan ve dolu afeti nedeniyle bağında büyük hasar meydana gelen Hasan Pekiz, “Öğlen saatlerinde yoğun bir dolu afeti yaşadık. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bundan sonra yapacağımız kalanlara mukayyet olmak ve kalanlarla geçinmek” şeklinde konuştu.