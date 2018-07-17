Üzüm işçilerinin ücretleri arttı

Sarıgöl Ziraat Odasında yapılan toplantı sonunda açıklanan yeni ücret tarifesinin geçen seneye göre artış gösterdiği görüldü.

Üzümde hasat döneminin başlamasıyla birlikte üzüm kesimi ve diğer işlemlerinde çalışacak olan işçilerin de ücretleri belirlendi. Üzüm işçi ücretlerinin geçerliğinin bir yıl olduğunu ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "2018 yılı için geçerli işçi ücretleri üzüm kesimi 60 TL, kasa döşeme 70 TL, üzüm örtü işçi yevmiyesi 90 TL, üzüm kelteri taşıma 90 TL, üzüm yükleme 120 TL, üzüm bandırma işçiliği 120 TL olarak belirlendi. Bu ücretlere ayrıca 5 TL de dayıbaşı ücreti eklenecektir. Yeni üzüm sezonumuz üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Üzüm işçilerinin günlük çalışma saatlerinin sekiz saat olduğunu kaydeden Ülgen, ayrıca yevmiye dışı çalışan kadınlarda saat ücretinin 10 TL, erkeklerde ise 15 TL olduğunu sözlerine ekledi.

Sarıgöl’de düzenlenen üzüm işçi ücretleri belirleme komisyonuna Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı, İlçe Hayvan ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisi Yetkin Tekin, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, Sarıgöl Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, üreticiler ve işçi temsilcileri katıldı.

Geçtiğimiz yıl Sarıgöl’de üzüm kesimi 52,5 TL, kelter taşıma 80 TL, üzüm kasalama 57.50 TL, yükleme: 95 TL, üzüm bandırma işçiliği de 95 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl açıklanan işçi ücretlerinden bazı kalemlerin yüzde 20’in üzerinde arttığı görüldü.